Berlusconi: ''Io unico leader a chiedere nuove carceri per rieducare. A favore del 41-bis''

''La violenza politica in Italia non è un ricordo così lontano. Stato non può cedere ad alcun ricatto'', dice Berlusconi.

06/02/2023

"Vorrei ricordare di essere stato l'unico leader in Italia a chiedere la realizzazione di nuove strutture che possano essere finalmente in grado di adempiere alla loro fondamentale funzione, quella delle rieducazione dei detenuti". Lo ha detto Silvio Berlusconi.

"La violenza politica in Italia non è un ricordo così lontano, ha inquinato la vita politica e la democrazia italiana fino a pochi anni fa. Lo Stato non può cedere ad alcun ricatto", aggiunge il leader di Forza Italia che si pronuncia a favore del 41-bis.

