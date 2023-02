Guerra Ucraina-Russia

Berlusconi: ''Sempre sostenuto l'Ucraina, ho solo suggerito piano Marshall per mettere fine alla guerra''

''Mia speranza è per soluzione diplomatica, ho solo suggerito piano Marshall per mettere fine a guerra pericolosa'', afferma Berlusconi.

15/02/2023

"Guardiamo ai fatti. Noi abbiamo sempre sostenuto il popolo ucraino, abbiamo sempre votato in Italia e in Europa senza esitazioni e tentennamenti il sostegno all’Ucraina con l'invio di finanziamenti e di armi". Lo dice Silvio Berlusconi, che in un post su Facebook torna a parlare del conflitto tra Russia e Ucraina dopo le polemiche seguite alle affermazioni del Cav sull'incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Io - assicura quindi Berlusconi - sono sempre stato e sto dalla parte del popolo ucraino e della pace. La mia speranza è quella che si possa trovare presto una soluzione diplomatica a questa guerra molto pericolosa per tutti noi. Ho semplicemente suggerito un grande Piano Marshall dell’Occidente per la ricostruzione dell’Ucraina, come possibile via diplomatica per mettere fine a questo conflitto voglio ripeterlo, molto pericoloso per tutti noi", conclude il leader di Forza Italia.

