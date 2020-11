scostamento di bilancio

Berlusconi: ''Voteremo lo scostamento, Lega-Fdi? Votino sì come noi''

Forza Italia voterà lo scostamento perchè il governo ha accolto tutte le proposte del centrodestra, ha comunicato Silvio Berlusconi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/11/2020 - 11:46:39 Letto 399 volte

Al via nell'Aula della Camera la discussione della relazione al Parlamento del governo sullo slittamento dal pareggio di bilancio.

Forza Italia voterà lo scostamento perchè il governo ha accolto tutte le proposte del centrodestra, ha comunicato Silvio Berlusconi in un collegamento con i deputati azzurri. L'ex premier ha aggiunto che si aspetta che lo stesso farà tutto il centrodestra.

Durante la telefonata all'assemblea del gruppo Forza Italia della Camera, il presidente Silvio Berlusconi non ha in alcun modo pronunciato l'affermazione, rivolta agli alleati del centrodestra, "facciano come vogliono", in relazione al voto sullo scostamento di bilancio.

Al contrario, il leader di Forza Italia ha convintamente auspicato una "posizione unitaria del centrodestra a favore dello scostamento di bilancio". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del gruppo di Fi alla Camera.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!