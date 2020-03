coronavirus

Biagio Conte non può accogliere nessuno, ecco il comunicato

La Missione Speranza e Carità non può accogliere chi chiede ospitalità.

Pubblicata il: 26/03/2020

La Missione Speranza e Carità di Palermo tiene a rispettare le disposizioni delle Autorità di non accogliere chi chiede ospitalità perché conscia dell'emergenza virus. Ma abbiamo tante persone che bussano alle nostre porte, (donne e uomini); a causa del maltempo sono aumentate le richieste di un tetto e di cibo. Sappiamo, grazie alla continua collaborazione con le Istituzioni, che il Comune di Palermo si sta prodigando con solerzia per aprire dei luoghi di prima accoglienza per fronteggiare questa emergenza virus. Siamo disponibili ad offrire, in queste nuove strutture, dei volontari e dei missionari a sostegno dei senza tetto.

I Missionari e le Missionarie, i volontari e le volontarie

