Biagio Conte: oggi la salma in cattedrale, domani i funerali

I Funerali saranno celebrati dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.

16/01/2023

Oggi alle 19 la salma di Biagio Conte sarà portata in corteo a piedi da via Decollati accompagnato da una fiaccolata.

L'itinerario previsto da via Decollati, poi corso dei Mille, via Paolo Balsamo (in omaggio all'avvio del servizio offerto da fratel Biagio nei primi anni '90, sotto ai portici della Stazione Centrale), piazza Giulio Cesare - via Roma - corso Vittorio Emanuele.

Alle 21 nella cattedrale si terrà una veglia di preghiera, presieduta dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, sino a mezzanotte, quando le porte della Cattedrale verranno chiuse.

Martedì 17 alle 10.30 in cattedrale saranno celebrati i funerali di fratel Biagio Conte. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.

Fonte: Ansa

