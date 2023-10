Bilancio consolidato

Bilancio consolidato 2022, il Comune di Palermo ha approvato con un surplus superiore a 83 milioni di euro

Perfezionato l'articolato iter che, in meno di un anno, ha concorso al completo recupero di tutti i ritardi accumulati nei vari documenti di pianificazione, documenti di bilancio e documenti di riequilibrio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2023 - 14:38:46 Letto 715 volte

La Giunta comunale, con un surplus superiore a 83 milioni di euro, ha approvato il Bilancio consolidato 2022. Con questa conclusiva deliberazione, si è ufficialmente perfezionato l'articolato iter che, in meno di un anno, ha concorso al completo recupero di tutti i ritardi accumulati nei vari documenti di pianificazione, documenti di bilancio e documenti di riequilibrio.



«In questo istante, il Comune di Palermo è stato completamente riportato in uno stato di regolarità e legittimità, in un quadro in cui il Piano di riequilibrio è stato attentamente e profondamente rimodulato, garantendo effettivamente la prospettiva di risanamento e sviluppo della città», affermano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il vicesindaco e assessore al Bilancio Carolina Varchi.

«Dal punto di vista contabile - aggiungono -, è cruciale notare che sono stati ripristinati segni di profitto, in contrasto con il passato, in quanto il Bilancio consolidato termina con un notevole surplus, superiore a 83 milioni di euro. Questa costituisce sicuramente un'ulteriore positiva evidenza che conferma la validità del percorso intrapreso per il recupero della situazione finanziaria. A breve, verrà predisposta e trasmessa al Consiglio comunale, dalla Ragioneria generale, la delibera definitiva che richiederà all'Aula di approvare il documento finanziario finale».

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!