Bilancio e avanzo gestione, Opposizione: ''Maggioranza ripropone sempre la stessa scenetta, si discute di poltrone e posti mentre la città affonda''

''Palermo da settembre aspetta di poter approvare il bilancio consolidato e giacciono sepolti all'ordine del giorno del Consiglio atti fondamentali. E mentre a palazzo si discute di deleghe, posti e spartizioni, la città affonda'', dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Progetto Palermo, Oso, PD, M5S e Gruppo Misto.

“Un po’ come i comici sul viale del tramonto, la maggioranza al Comune di Palermo ripropone sempre la stessa scenetta. Stancante e stucchevole. Anche ieri sera un atto importante per la città, ossia l’assestamento di bilancio e la destinazione dell’avanzo di gestione, che poteva essere affrontato con responsabilità e i dovuti approfondimenti, viene approvato con forzature, assenza di trasparenza e al fotofinish. Il tutto per accontentare gli appetiti delle forze che sostengono Lagalla, fameliche di poltrone e posti, unico collante di una maggioranza più che rissosa e sfilacciata. Intanto Palermo da settembre aspetta di poter approvare il bilancio consolidato e giacciono sepolti all’ordine del giorno del Consiglio atti fondamentali. E mentre a palazzo si discute di deleghe, posti e spartizioni, la città affonda. Non commenteremo poi la vigliaccheria del negare all’aula la discussione sull’autonomia differenziata, per evitare evidentemente la brutta figura dell’essere schiavi di diktat di partito”.



Lo dichiarano i consiglieri e le consigliere comunali di Progetto Palermo, Oso, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto.

