blackout energia elettrica

Blackout elettrici, Imperiale: ''I vertici Enel diano risposte e siano chiari su quali migliorie verranno apportate''

''Gli ultimi due sono stati giorni di passione per i palermitani, ma c'è da sottolineare che cittadini e imprenditori lamentano da più giorni la mancanza di luce nel corso della giornata o di notte'', dichiara il consigliere comunale e presidente della IV commissione, Salvatore Imperiale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/07/2023 - 16:52:35 Letto 768 volte

«Nel corso della seduta di oggi ho chiesto ufficialmente la presenza dei vertici Enel in aula per cercare di capire quali saranno i loro progetti per migliorare le cabine presenti in città.

Gli ultimi due sono stati giorni di passione per i palermitani, ma c'è da sottolineare che cittadini e imprenditori lamentano da più giorni la mancanza di luce nel corso della giornata o di notte, con notevoli danni per chi svolge attività imprenditoriale.

È ora che i vertici Enel diano risposte e siano chiari su quali migliorie verranno apportate e se queste coinvolgeranno l'intera città».

Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della IV commissione, Salvatore Imperiale.

Foto di Jason Richard su Unsplash

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!