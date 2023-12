Autonomia Differenziata

Bocciata in Consiglio comunale la mozione sull'Autonomia Differenziata, FdI: ''Maggioranza compatta anche a Palermo''

''Un segno tangibile di quanto la maggioranza sia compatta tanto a Palermo quanto a Roma'', affermano i una nota il gruppo di Fratelli d'Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/12/2023 - 16:13:26 Letto 746 volte

“La bocciatura in Consiglio comunale della mozione sull’Autonomia Differenziata rappresenta un segno tangibile di quanto la maggioranza sia compatta tanto a Palermo quanto a Roma. Un asse ideale e amministrativo, senza possibilità di defezione alcuna, che rende spedita e compatta l’azione del governo Meloni anche sul tema dell’autonomia differenziata e degli enti locali. Il gruppo di Fratelli d’Italia è stato protagonista in aula a difesa di un provvedimento governativo che, garantendo i livelli essenziali di prestazioni per i cittadini, potrà sprigionare le migliori energie del sud per recuperare un divario che da troppo tempo aspetta di essere colmato.”

Lo affermano il capogruppo in consiglio Giuseppe Milazzo e i consiglieri Germana Canzoneri, Tiziana D’Alessandro, Teresa Leto, Natale Puma e Francesco Scarpinato, insieme al Segretario Regionale di FdI Giampiero Cannella, il Presidente Provinciale Raoul Russo, il Presidente Cittadino Antonio Rini.

Fonte: Comune di Palermo

