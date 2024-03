Buche stradali

Buche stradali, Figuccia attacca l'assessore Orlando: Da dove provengono i fondi per le riparazioni? Perché è stato utilizzato il metodo asfalto a freddo rivelato inefficace?

Lo ha dichiarato Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Consiglio comunale e presidente della Terza Commissione consiliare.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/03/2024 - 12:34:02 Letto 746 volte

“Da dove provengono i fondi, circa un milione di euro, che finora sono stati utilizzati per le riparazioni delle buche stradali? Perché finora è stato utilizzato il metodo dell’asfalto a freddo, che si è rivelato inefficace, invece di quello a caldo, che resiste meglio nella gestione dei pesi, una volta coperto il fosso, chi lo ha deciso e chi pagherà per questo madornale errore? Chi ha deciso quali fossero le strade dove effettuare i primi interventi del rifacimento dell’asfalto e perché i quartieri periferici non sono stati presi in considerazione? Sono questi alcuni dei quesiti che ho rivolto all’assessore Totò Orlando in un’interrogazione urgente presentata stamattina. Sono davvero tanti i dubbi e gli interrogativi che suscita l’emergenza delle buche stradali, un fenomeno che dura tra tanti, troppi anni, che provoca milioni di danni, sia fisici che economici, ai cittadini palermitani e che incide profondamente nelle casse comunali, considerato che ogni anno Palazzo delle Aquile paga milioni di euro per gli indennizzi. All’assessore Orlando, ho chiesto anche perché per la prossima operazione-rattoppo si utilizzeranno le stesse imprese che si sono aggiudicate i lotti dell'accordo-quadro, cioè quel tipo di appalto che individua le imprese e il tetto massimo di spesa e ha quattro anni di vigenza, anche in considerazione della consapevolezza che sono stati utilizzati metodi sbagliati e quindi potrebbero essere state sprecate risorse economiche preziose. Inoltre, Palazzo delle Aquile ha attivato un accordo quadro di 46 milioni, fondi sui quali ho chiesto come verranno spesi, quali sono le ditte interessate, quali criteri e metodi sono stati utilizzati, come sono stati aggiudicati gli appalti e quali sono gli intoppi riscontrati. Speriamo che l’assessore Orlando risponda al più presto per fare chiarezza su una vicenda quanto meno complessa”.

Lo ha dichiarato Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Consiglio comunale e presidente della Terza Commissione consiliare.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Assocazione Comitati Civici Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!