Emergenza caldo

Caldo, i rider di Glovo e Deliveroo rifiutano la sospensione proposta dal sindacato. Nidil: ''Preoccupati per la scelta dei lavoratori''

I rider palermitani delle piattaforme digitali Glovo e Deliveroo dicono no alla sospensione del servizio, chiesta da Nidil Cgil Palermo e da far scattare per le giornate di oggi e domani, a causa delle elevate temperature.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2023 - 17:45:08 Letto 841 volte

I rider palermitani delle piattaforme digitali Glovo e Deliveroo dicono no alla sospensione del servizio, chiesta da Nidil Cgil Palermo e da far scattare per le giornate di oggi e domani, a causa delle elevate temperature.

E’ la decisione emersa al termine di un confronto sindacale con i lavoratori, che non hanno voluto che il sindacato intervenisse a salvaguardia della loro salute e sicurezza.

I rider in questione sono lavoratori autonomi non coperti, in caso di condizioni meteo avverse, da cassa integrazione o da altro ammortizzatore sociale.

"Siamo fortemente preoccupati per la scelta dei lavoratori di anteporre il guadagno alla propria salute - dichiarano il segretario generale Nidi Cgil Palermo Francesco Brugnone e il segretario Nidi Cgil Palermo Fabio Pace – Per quanto possiamo cercare di comprendere le loro ragioni, riteniamo che questa logica sia il naturale risultato del business tossico delle piattaforme digitali che, non garantendo stabilità lavorativa e continuità salariale, motivano indirettamente i lavoratori ad anteporre la produttività alla propria sicurezza e alla loro salute”.

"Il meccanismo del guadagno ad ogni costo che sta avvelenando il mondo del lavoro, trova in quando accaduto oggi una delle sue più grandi conferme - continuano Brugnone e Pace - Andare nella direzione di garantire tutele e diritti non solo ai lavoratori subordinati, è l'unica soluzione per evitare che tali assurdità possano sempre più prendere campo".

Foto di Mircea - All in collections da Pixabay

Fonte: Nidi Cgil Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!