Calenda a Letta: ''Fesserie di un uomo che non è in grado di elaborare una strategia politica. Terzo Polo non entra in maggioranza''

''Dialogare non significa entrare in maggioranza'', ha detto il leader del Terzo Polo Carlo Calenda.

"Dialogare non significa entrare in maggioranza", ha detto il leader del Terzo Polo Carlo Calenda, intervenendo a Porta a Porta sull'argomento. "Quelle di Enrico Letta - dice - sono fesserie di un uomo che non è più neanche in grado di elaborare una strategia politica. Il terzo polo non entra e non entrerà né supporterà il governo. Fa però l'opposizione come si richiede in un grande paese europeo proponendo e non solo inseguendo i cinque stelle e urlando il no a tutto".

"Non agisco da buon samaritano. Voglio che il mio partito arrivi al 20%. Voglio fare le cose come credo vadano fatte", ha detto ancora, aggiungendo: "Nei Paesi seri le opposizioni propongono alternative perché è nell'interesse del paese, i cittadini lo riconosceranno e poi lo ricorderanno quando andranno a votare".

