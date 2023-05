Clima

Cambiamenti climatici, Musumeci: ''Saremo costretti a convivere con questi scenari''

''Non sarà purtroppo l'ultima volta che vedremo sciagure analoghe. Con il cambiamento climatico'', afferma il ministro Musumeci.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/05/2023 - 00:01:03 Letto 738 volte

"Non sarà purtroppo l'ultima volta che vedremo sciagure analoghe. Con il cambiamento climatico, la tropicalizzazione arrivata anche in Italia, saremo costretti a convivere con questi scenari. E' un fatto frequente. La verità è che finita la sciagura, dimentichiamo tutto quello che abbiamo visto, piangiamo i morti ma noi italiani abbiamo una debole memoria. Se non cambiamo le norme continueremo a ripetere il calvario che abbiamo conosciuto". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci, a 'Dritto e rovescio' su Rete4.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!