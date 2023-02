Autorità europea antiriciclaggio

Candidatura Palermo come sede Autorità Europea antiriciclaggio, Varchi: ''La nostra città in prima linea nella lotta a tutte le mafie''

''Siamo al lavoro per offrire tutte le garanzie dovute e necessarie affinché il Governo possa valutare la candidatura dell’Italia e, più in particolare, della città di Palermo'', dichiara Carolina Varchi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/02/2023 - 15:28:17 Letto 711 volte

«Questa candidatura è una splendida notizia che si colloca nel solco storico della convenzione di Palermo. Ancora una volta la nostra città in prima linea nella lotta a tutte le mafie, siamo al lavoro per accogliere l’Agenzia e, con essa, efficaci ed importantissimi strumenti di lotta alla criminalità organizzata, soprattutto con riferimento ai reati di natura economica. Un obiettivo ambizioso che vede il Comune e la Regione Siciliana impegnate in prima linea. Ringrazio il Sottosegretario Mantovano e il Presidente del Consiglio per l’attenzione prestata anche alla nostra candidatura. Siamo al lavoro per offrire tutte le garanzie dovute e necessarie affinché il Governo possa valutare la candidatura dell’Italia e, più in particolare, della città di Palermo».

Lo dichiara Carolina Varchi, vicesindaco di Palermo con delega alla Legalità, «in merito alla candidatura di Palermo come sede dell’Autorità Europea anti riciclaggio, di prossima istituzione, proposta avanzata dal Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani unitamente al Sindaco di Palermo Roberto Lagalla».

Fonte Immagine: Facebook Varchi

