Canone Rai, Salvini: ''Bisogna eliminarlo dalla bolletta e lavorare per ridurlo come in Ue''

Matteo Salvini torna a parlare del canone Rai e del servizio pubblico.

"Ci sarà da fare una riflessione sul canone, su quello che costa la Rai, su certi superstipendi e sugli agenti esterni", ha detto infatti il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Per il segretario della Lega inoltre "bisogna togliere il canone Rai dalla bolletta e lavorare per ridurlo, abbassarlo o, come in altri Paesi europei, per eliminarlo".

"Va ripensato profondamente il ruolo del servizio pubblico" anche guardando a come funziona "in altri Paesi europei", ha quindi concluso.

