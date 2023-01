Carenza farmaci

Carenza farmaci, il ministro Schillaci annuncia un tavolo di lavoro permanente sull'approvigionamento

Mancano molti farmaci e c'è difficoltà nel reperimento di alcune medicine su tutto il territorio nazionale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/01/2023 - 00:14:44 Letto 704 volte

Mancano molti farmaci e c'è difficoltà nel reperimento di alcune medicine su tutto il territorio nazionale. Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco, sono circa 3.200 i medicinali che scarseggiano nelle farmacie di tutta Italia, tra cui antinfiammatori, antipiretici, alcuni tipi di antibiotici, cortisonici per l’aerosol, prodotti per la tosse, ma anche farmaci antipertensivi e antiepilettici. Una carenza che preoccupa i medici di famiglia.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato "un tavolo di lavoro permanente sull'approvigionamento dei farmaci, per definire la reale entità del fenomeno e indicare proposte risolutive". L'annuncio è arrivato in apertura dell'incontro convocato oggi al ministero, insieme al sottosegretario Marcello Gemmato - informa il dicastero - alla presenza di rappresentanti del ministero della Salute, dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa e della filiera farmaceutica produttiva e della distribuzione.

Il ministro - si legge in una nota - ha posto all'attenzione dell'incontro l'individuazione dei farmaci che registrano una reale carenza, interventi di risposta a breve e medio termine per far fronte tempestivamente ai bisogni dei cittadini e la definizione di attività di comunicazione e sensibilizzazione al fine di evitare allarmismi e conseguenti ingiustificate corse all'acquisto. Il tavolo, istituito con decreto ministeriale, sarà allargato anche ai Nas e ai medici di medicina generale.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!