Carenza farmaci

Carenza farmaci, Schillaci rassicura: ''Sono 30 quelli che davvero mancano''

''Gli italiani possono stare tranquilli, non serve fare scorte'', ha assicurato il ministro Schillaci.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/01/2023 - 17:25:52 Letto 827 volte

Per la carenza di farmaci "il problema davvero reale è su 30 medicinali. Seguiamo la questione e c'è un tavolo aperto". Lo ha detto all'Adnkronos Salute il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al termine della sua informativa sul tema in Commissione Affari sociali alla Camera. Sui farmaci mancanti "gli italiani possono stare tranquilli, non serve fare scorte" ha assicurato Schillaci.

Fonte: Adnkronos

