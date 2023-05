caro-affitti

Caro-affitti, Conte: ''Cè un Paese che grida, Meloni se ci sei, batti un colpo''

''Si stanno moltiplicando le tendopoli di studenti davanti alle università per protestare contro il caro-affitti e l'emergenza abitativa. Una piaga che la destra ha contribuito a diffondere'', ha sottolineato il leader del M5s Giuseppe Conte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2023 - 00:03:00 Letto 734 volte

"Dopo Milano, in molte città d'Italia si stanno moltiplicando le tendopoli di studenti davanti alle università per protestare contro il caro-affitti e l'emergenza abitativa. Una piaga che la destra ha contribuito a diffondere tagliando il fondo per le morosità incolpevoli e quello destinato al sostegno degli affitti. A Giorgia Meloni dico: c'è un Paese che grida e getta sul tavolo del governo le sue preoccupazioni. In pandemia promettevi 1000 euro con un click ai cittadini. Noi non stiamo proponendo misure irrealizzabili, ma interventi concreti e urgenti. Ora da Palazzo Chigi se ci sei, batti un colpo". Scrive su Facebook il leader del M5s Giuseppe Conte.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Instagram Conte

