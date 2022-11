energia

Caro energia, Meloni: ''Ci costa 5 miliardi al mese. Commissione europea intervenga''

''Gli interventi per calmierare ci costano 5 miliardi di euro al mese'', dice il premier Giorgia Meloni.

Il premier Giorgia Meloni, avverte che la situazione sta diventando sempre più difficile e, intervenendo in videocollegamento all'Assemblea dell'Anci a Bergamo, spiega: "Purtroppo abbiamo la spada di Damocle del caro energia che drena le risorse. Gli interventi per calmierare ci costano 5 miliardi di euro al mese: stiamo studiando le proposte arrivate, se non interverrà la Commissione europea sarà difficile far fronte a questi costi".

