Caro mutui Sicilia, Falcone: ''Entro maggio liquidazione bonus a più di 31mila famiglie''

Caro mutui Sicilia, Falcone: ''Entro maggio liquidazione bonus a pi¨ di 31mila famiglie''

Domani a cura dell'Irfis sarÓ pubblicata la graduatoria definitiva degli aventi diritto, a conclusione della fase istruttoria e dei necessari controlli. Poi via alle liquidazioni in quattro tranche.

«Più di 31mila famiglie, entro il mese di maggio appena iniziato, riceveranno sul conto corrente il Bonus caro mutui della Regione Siciliana. Domani a cura dell'Irfis sarà pubblicata la graduatoria definitiva degli aventi diritto, a conclusione della fase istruttoria e dei necessari controlli. Poi via alle liquidazioni in quattro tranche, il bonus toccherà anche i tremila euro per nucleo. Riteniamo anche probabile il recupero di tutte le domande pervenute, grazie allo scorrimento della lista dopo le verifiche. In totale immetteremo sul mercato siciliano ben 50 milioni in aiuti alle famiglie contro il rialzo dei tassi d’interesse registrato fra 2022 e 2023. Una misura concreta e innovativa, che rende la Sicilia apripista per il resto d’Italia e che risponde alla nostra idea di amministrazione pubblica attenta, sensibile, pronta a intervenire a sostegno di chi si trova in difficoltà». Così l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, a proposito dell’iter di liquidazione del "Bonus caro mutui", istituto lo scorso autunno in Sicilia grazie a uno stanziamento della Regione da 50 milioni di euro.

