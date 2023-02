postazioni decentrate

Carta d'Identità Elettronica e certificati, Comune di Palermo elimina le prenotazioni. Di Gangi: ''Tutelare fragili e non autosufficienti''

A preoccupare Di Gangi è il fatto che l'obbligo di fare un turno fisico possa trasformarsi di fatto in ''una barriera insuperabile per un'ampia parte della popolazione''.

Dopo la decisione di eliminare del tutto il sistema di prenotazione degli appuntamenti e quindi permettere l’accesso a tutti i servizi delle postazioni decentrate “mediante turno fisico e senza prenotazione on line sul sito istituzionale del Comune”, la consigliera comunale Mariangela Di Gangi ha scritto all’Assessore Dario Falzone per chiedere di rivedere la decisione.

Per Di Gangi, “non si può rilevare innanzitutto che gli uffici, nonché le aree circostanti, sono spesso del tutto inadeguati dal punto di vista strutturale e funzionale all’ospitalità e all’accoglienza dell’utenza, nonché alla corretta organizzazione di “turni fisici”.”

Secondo la consigliera comunale, inoltre, l’eliminazione delle prenotazioni potrebbe anche comportare “non al passo con il processo di transizione digitale attuato da tantissime amministrazioni locali come opportunità per cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori di risparmiare tempo e code, rischia di comportare il ritorno di “intermediari”, che sarebbe opportuno non trovassero spazio nei servizi comunali.”

A preoccupare di più Di Gangi è però il fatto che l’obbligo di fare un turno fisico possa trasformarsi di fatto in “una barriera insuperabile per un’ampia parte della popolazione costituita da persone con disabilità, fragili e non autosufficienti. Si tratta di cittadini e cittadine che potenzialmente non hanno diritto al servizio a domicilio (per altro decisamente poco pubblicizzato dall’Amministrazione), ma che hanno comunque difficoltà di vario tipo.”

La consigliera ha quindi invitato l’Assessore “a far sì che tutte le postazioni decentrate siano strutturalmente adeguate alla prospettata organizzazione dei servizi e che si proceda a dare maggiore risalto alla possibilità di usufruire del servizio a domicilio” ed ha invitato l’Amministrazione “a riconsiderare la decisione assunta, prevedendo, almeno per le persone fragili, la possibilità di accedere ai servizi tramite appuntamento da prenotare online.”

