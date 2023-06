carte d'identità elettroniche

Carte d'identità elettroniche, Lagalla e Falzone: ''5.493 tessere in più rispetto allo stesso periodo del 2022''

Sono 38.703 le carte d'identità elettroniche rilasciate dal Comune di Palermo nelle postazioni decentrate con un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2022, di 5.493 tessere in più.

Da inizio 2023 allo scorso 6 giugno sono 38.703 le carte d’identità elettroniche rilasciate dal Comune di Palermo nelle postazioni decentrate con un incremento, rispetto allo stesso periodo del 2022, di 5.493 tessere in più.



«I numeri confermano lo sforzo che ha messo in campo la nuova amministrazione su questo servizio grazie all’impegno degli uffici dell’Anagrafe e del Decentramento. Tutte le postazioni, infatti, hanno fatto registrare un aumento delle CIE rilasciate e un ruolo importante lo ha giocato la nuova postazione Montepellegrino di via Fileti, aperta a dicembre dello scorso anno. L’attivazione degli sportelli di via Fileti, infatti, ha permesso di alleggerire il peso sulla postazione di viale Lazio, dove confluisce l’utenza dell’Ottava Circoscrizione», affermano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Anagrafe Dario Falzone.

«Un obiettivo importante nell’autunno del 2022 era cercare di abbattere il più possibile i tempi di attesa assolutamente ingiustificabili per il rilascio di una carta d’identità. Un traguardo che è stato possibile raggiungere anche grazie al sistema misto di prenotazioni e turno fisico pomeridiano e all’attivazione di turni straordinari, che ha comportato un ulteriore sforzo dell’amministrazione a favore di un miglioramento del servizio a beneficio dei cittadini. E oggi – concludono il sindaco e l’assessore – i tempi di attesa sono senza dubbio accettabili. Si va, infatti, dagli 11 giorni della postazione di largo Pozzillo dal momento della prenotazione online ai 26 giorni per gli sportelli di piazza Marina, contro le attese di oltre 150 giorni dello scorso anno».

