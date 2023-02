Caso Cospito

Caso Cospito, Meloni a Fratelli d'Italia: ''Opposizione alimenta polemica, non partecipate''

''Sono sinceramente preoccupata dal clima che si sta creando attorno a questa vicenda e dalla minimizzazione da parte di molti'', dice la premier Meloni.

Pubblicata il: 05/02/2023

Sul caso Cospito "non c'è alcun presupposto per le dimissioni di Delmastro". Lo scrive Giorgia Meloni in una lettera al Corriere della Sera in merito al sottosegretario FdI alla Giustizia. E chiarisce: "Sicuramente i toni si sono troppo alzati e invito tutti, a partire dagli esponenti di Fratelli d'Italia, a riportarli al livello di un confronto franco ma rispettoso". Rivolgendosi ai parlamentari del suo partito, il presidente del Consiglio sottolinea che "l'opposizione preferisce continuare ad alimentare la polemica. Vedremo, ma comunque vada vi invito a non partecipare".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Governo

