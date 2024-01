restyling Castello Utveggio

Castello Utveggio, Lagalla: ''Fa piacere l'impegno della Regione Siciliana per il definitivo rilancio di uno dei simboli di Palermo''

Castello Utveggio, uno dei simboli della nostra cittą che da anni necessita di una massiccia opera di riqualificazione e riconversione.

30/01/2024

“Fa piacere rilevare l’impegno della Presidenza della Regione Siciliana per il definitivo rilancio del Castello Utveggio, uno dei simboli della nostra città che da anni necessita di una massiccia opera di riqualificazione e riconversione. Sulle prospettive di questa struttura e, in generale, sullo sviluppo di Palermo è fondamentale un dialogo tra le istituzioni e, per questa ragione, ho già inviato al presidente Schifani una nota con la quale sollecito un confronto strategico tra Regione Siciliana e Comune, finalizzato alla selezione degli investimenti per la rigenerazione urbana e agli interventi di potenziamento della infrastrutturazione cittadina”.



Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Wikipedia

