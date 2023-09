Cavallo cade stremato ai Quattro Canti, Figuccia: ''È il momento di andare avanti, salvaguardare tradizione affidandoci alla tecnologia''

Cavallo cade stremato

Cavallo cade stremato ai Quattro Canti, Figuccia: ''╚ il momento di andare avanti, salvaguardare tradizione affidandoci alla tecnologia''

''La cittÓ deve dotarsi di una flotta di vetture elettriche, affidate a ''gnuri'' storici e di nuova formazione, che per periodi o tragitti definiti potranno essere accompagnate dai cavalli, finalmente al sicuro da incidenti e malesseri'', ha dichiarato l'assessore Sabrina Figuccia.

“L’accasciarsi ai Quattro canti di un cavallo che stava trainando una carrozza è solo il più recente episodio di una serie dolorosa che, da palermitana prima che da amministratrice di questa città, vorrei che terminasse subito. È il momento di andare avanti, di salvaguardare una tradizione ancora amabile ma che deve fare i conti con il diffuso e doveroso rispetto per gli animali". Lo ha dichiarato Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Palermo.



"Possiamo farlo, senza privare i turisti dell’affascinante esperienza di visitare il nostro centro storico a bordo di una carrozza e senza ledere il lavoro di una categoria di cittadini che merita rispetto, semplicemente affidandoci alla tecnologia. La città deve dotarsi di una flotta di vetture elettriche, affidate a “gnuri” storici e di nuova formazione, che per periodi o tragitti definiti potranno essere accompagnate dai cavalli, finalmente al sicuro da incidenti e malesseri".



"Il progetto sarà allo studio a breve – prosegue Sabrina Figuccia - e chiederò a tutte le parti in causa, primi fra loro i conducenti delle carrozze tradizionali, di partecipare alla stesura, in modo da proporre prestissimo a turisti e cittadini un modo nuovo per innamorarsi di Palermo”.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Assocazione Comitati Civici Palermo

