Giacomo Matteotti

Centenario uccisione Giacomo Matteotti, Lagalla: ''Simbolo di coraggio e lotta per la democrazia contro il regime fascista''

Palermo ricorda il sacrificio del giornalista e politico antifascista Giacomo Matteotti nel centenario del suo assassinio.

«Nel quartiere a lui intitolato Palermo ricorda il sacrificio del giornalista e politico antifascista Giacomo Matteotti nel centenario del suo assassinio. La sua vita resta ancora oggi un simbolo di coraggio e di lotta per l’affermazione della libertà e della democrazia contro il regime fascista, valori e ideali che rappresentano un lascito soprattutto per le giovani generazioni».



Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla, che oggi ha deposto una corona di fiori in memoria del centenario dell’uccisione di Giacomo Matteotti.

Fonte: Comune di Palermo

