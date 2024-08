Chiusura piscina comunale, Miceli: ''L'amministrazione non ha la minima idea delle disponibilità in città di spazi alternativi per il nuoto''

Piscina Comunale

Chiusura piscina comunale, Miceli: ''L'amministrazione non ha la minima idea delle disponibilitą in cittą di spazi alternativi per il nuoto''

''Sono sconcertato nell'osservare un simile ritardo di una ricognizione che era ovvia e scontata, da fare mesi se non anni addietro, e che fa capire che l'amministrazione ad oggi non ha la minima idea delle disponibilitą in cittą di spazi alternativi per il nuoto'', Lo dichiara il consigliere del M5S Giuseppe Miceli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/08/2024 - 14:35:58 Letto 764 volte

«Il 7 luglio 2023, cioè 13 mesi fa, tramite un'interrogazione chiedevo all'amministrazione, tra le altre cose, a che punto fosse la ricognizione delle strutture private per ovviare all'inevitabile chiusura della Piscina Comunale.

La risposta, giunta solo nel gennaio di quest'anno, fu un laconico "ci stiamo lavorando".

Da pochi giorni la piscina comunale è stata chiusa, e solo ieri, 6 agosto 2024, l'amministrazione comunale pubblica in limine mortis l'avviso per la disponibilità di spazi privati a sopperire a tale chiusura.

Sono sconcertato nell'osservare un simile ritardo di una ricognizione che era ovvia e scontata, da fare mesi se non anni addietro, e che fa capire che l'amministrazione ad oggi non ha la minima idea delle disponibilità in città di spazi alternativi per il nuoto».

Lo dichiara il consigliere del M5S Giuseppe Miceli.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!