Chiusura Pronto Soccorso ospedale Cervello, Zacco: ''Assurda decisione, creerebbe solo un sovraffollamento nelle altre strutture''

''Una chiusura che desta preoccupazione in quanto dettata dalla carenza di personale, episodio che in un futuro prossimo potrebbe accadere in altre strutture sanitarie della nostra città'', afferma il consigliere Zacco.

«Con la chiusura dopo 50 anni del punto di primo intervento dell'ospedale Cervello, si crea un enorme disagio ai cittadini, soprattutto a quelli ricadenti nella zona Nord di Palermo. Una chiusura che desta preoccupazione in quanto dettata dalla carenza di personale, episodio che in un futuro prossimo potrebbe accadere in altre strutture sanitarie della nostra città. A quanto sembra a nulla è servita o forse è già stata dimenticata dalle istituzioni la grave emergenza sanitaria causata dal Covid. Occorre destinare risorse importanti a sostegno del nostro sistema sanitario e non soltanto in un contesto di emergenza globale. La tutela della salute dei cittadini deve essere una priorità della politica tutta e non è più concepibile nel 2023 che, nella totale indifferenza, chiuda una struttura di primo intervento fondamentale per il nostro territorio. Auspico un intervento personale del presidente della regione Renato Schifani e chiedo al sindaco Roberto Lagalla di farsi promotore a nome della città del gravissimo disagio che questa assurda decisione creerebbe a Palermo, causando sovraffollamento nelle altre strutture di primo intervento che già vivono situazioni di emergenza e di carenza di personale».

Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della VI commissione Ottavio Zacco.

