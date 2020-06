vandalismo

Ci risiamo, ancora vandali alla scuola Falcone dello Zen

I locali dell'Istituto comprensivo Giovanni Falcone dello Zen di Palermo sono stati nuovamente vandalizzati.

Pubblicata il: 15/06/2020

L'Istituto comprensivo Giovanni Falcone dello Zen di Palermo si sveglia stamattina con un'amara sorpresa. I locali della scuola sono stati nuovamente vandalizzati.

Le immagini mostrano banchi e cattedre rovesciati, fogli e materiale scolastico sparsi per le aule. L'atto vandalico potrebbe essere accaduto in un arco temporale che va da venerdì alla notte scorsa. Mentre il dirigente scolastico, Daniela Lo Verde, è impegnata in commissione d'esami, all'interno della scuola lo staff attende i risultati delle rilevazioni per poter avere maggiore chiarezza in merito a quanto accaduto.

