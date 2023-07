Clima, Musumeci: ''Oggi una delle giornate più complicate degli ultimi decenni''

clima

Clima, Musumeci: ''Oggi una delle giornate pił complicate degli ultimi decenni''

''Lo sconvolgimento climatico impone a tutti noi un cambio di passo, senza alibi per alcuno'', afferma il ministro Nello Musumeci.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/07/2023 - 13:56:52 Letto 833 volte

"Stiamo vivendo in Italia una delle giornate più complicate degli ultimi decenni: nubifragi, tornadi, grandine-gigante al Nord; caldo torrido e incendi devastanti nel Centro-Sud. Mentre piangiamo le tre vittime di queste ventiquattr'ore, sento di dovere ringraziare i Vigili del fuoco, i dirigenti e volontari di Protezione civile, le Forze dell'ordine, gli operai forestali e tutti coloro che sono in queste ore mobilitati nelle trincee più difficili. Lo sconvolgimento climatico impone a tutti noi un cambio di passo, senza alibi per alcuno. Ma oggi occupiamoci di contenere i danni. E sono tanti!". Lo afferma il ministro Nello Musumeci.

Fonte: TGCOM24

