Collaboratori scolastici, sindacati: ''Bene il rientro al Comune di Palermo di 240 lavoratori''

''Un risultato importante che consente di rinforzare la macchina amministrativa e garantire più servizi alla città'', dicono i sindacati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/09/2023 - 16:12:28 Letto 884 volte

“Grazie all’accordo stipulato con il comune di Palermo, e in particolare con l’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo, 240 collaboratori scolastici, per anni impiegati nelle scuole statali, torneranno in servizio al Comune. Un risultato importante che consente di rinforzare la macchina amministrativa e garantire più servizi alla città”. Lo dicono Saverio Cipriani e Antonella Minasola (Cgil), Roberto Benigno e Marcello Terzo (Cisl), Ilioneo Martinez e Silvia Testa (Uil), Nicolò Scaglione e Salvatore Marte (Csa-Cisal).

“Da anni questi collaboratori dovevano rientrare – continuano i sindacalisti – e ora è stata definita anche una road map: 20 lo faranno subito venendo impiegati nell’area della Scuola, 100 entro giugno 2024 e gli ultimi 120 entro giugno 2025 e potranno rafforzare i settori più carenti grazie a percorsi di riqualificazione dedicati”.

Fonte: Cisal Sicilia

