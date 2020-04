Mobilità

Comune di Palermo, approvata la ''Consulta delle biciclette''

Lo scopo è quello di perseguire una politica attiva per la mobilità in bici in alternativa ai tradizionali mezzi di trasporto e quindi per ampliare la mobilità sostenibile in città.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2020 - 18:38:47 Letto 372 volte

Il Comune di Palermo si dota anche della "Consulta delle biciclette". L'approvazione del testo è stata ratificata oggi pomeriggio dal Consiglio comunale. Lo scopo è quello di perseguire una politica attiva per la mobilità in bici in alternativa ai tradizionali mezzi di trasporto e quindi per ampliare la mobilità sostenibile in città.

L'iter è giunto in consiglio su proposta anche delle associazioni Palermo Ciclabile e Mobilita Palermo che hanno raccolto le firme a sostegno dell'iniziativa.

La Consulta delle biciclette, di fatto, un organismo consultivo, con funzioni di sostegno nella definizione degli indirizzi per promuovere l'utilizzo della bicicletta e sostenere politiche attive per la mobilità ciclabile, valorizzare l'esperienza e le competenze delle associazioni interessate alla promozione e allo sviluppo della mobilità ciclabile come sostegno all'azione di promozione dell'uso della bicicletta e di realizzazione di interventi da parte dell’Amministrazione comunale.

Per il sindaco Leoluca Orlando "L'approvazione della Consulta della Bicicletta è un'ottima notizia. Il segnale di una sensibilità condivisa all'interno del Consiglio comunale per una mobilità sostenibile e dolce. Va in parallelo con l'impegno dell'Amministrazione sul fronte della progettazione e della ricerca di fondi per la realizzazione di piste ciclabili e con la promozione del bike-sharing, servizio sempre più importante e diffuso anche nella nostra città".

“L’approvazione della delibera che istituisce la consulta delle biciclette - dichiara l'assessore all'Ambiente e alla Mobilità, Giusto Catania - è un passaggio importante che darà nuovo slancio alla mobilità ciclabile della città di Palermo. Ringrazio il consiglio comunale per la sensibilità: adesso sarà necessario l’impegno e la partecipazione di tutti i portatori di interesse, delle associazione, di tutte le cittadine e i cittadini che vorranno contribuire a sostenere le scelte e gli investimenti della città sulla mobilità dolce. Palermo è dotata di un piano della mobilità dolce che è stato premiato, lo scorso anno, ad Ecomondo; la fiera di riferimento in Europa per l’innovazione industriale e tecnologica dell’economia circolare. Adesso serve adesso un grande investimento economico sulla progettazione e sulla realizzazione di corsie destinate ai ciclisti; speriamo di poter accedere in futuro ad ulteriori risorse comunali ed extracomunali. Palermo è una città che ha delle caratteristiche orografiche e climatiche che consentono importanti spostamenti su bicicletta: l’approvazione di questo atto deliberativo darà ulteriore slancio all’amministrazione comunale per continuare ad investire sulla mobilità sostenibile, ancor di più oggi nella fase in cui saremo costretti a convivere col Covid 19".

M5S: “ Passaggio storico per la città di Palermo"

"Il Movimento 5 Stelle ha votato favorevolmente la delibera che istituisce la Consulta comunale della Bicicletta. E’ un passaggio storico per la città di Palermo sul tema della ciclabilità. Con questa approvazione diamo finalmente uno strumento importante di partecipazione a cittadini singoli e associati appassionati della mobilità dolce, che va anche nella direzione della sostenibile ambientale a beneficio di tutta la popolazione, e che assume un rilievo ancora maggiore alla luce dell’emergenza Covid-19 e della cosiddetta "fase 2". Un Organismo di partecipazione che consente quindi di avviare un confronto stabile e certo sulle tematiche della mobilità ciclabile fra amministrazione comunale, associazioni e cittadini". Lo dichiarano Antonino Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!