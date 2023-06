Concerto Radio Italia Live, consigliera Raja: ''Auspico che venga allestita una zona riservata per i disabili con una visibilità ottimale''

Concerto Radio Italia Live

Concerto Radio Italia Live, consigliera Raja: ''Auspico che venga allestita una zona riservata per i disabili con una visibilitÓ ottimale''

''Non ha alcun senso parlare di integrazione e abbattimento delle barriere architettoniche se poi non ci facciamo garanti, anche in queste circostanze'', dichiara la consigliera comunale della Democrazia Cristiana, Viviana Raja.

«Le lamentele dei cittadini con disabilità, dopo il concerto di Vasco Rossi, a causa di problemi certamente non imputabili all’amministrazione comunale, devono servire da monito per il futuro.



Il futuro prossimo sarà l’evento ‘Radio Italia Live’ che si svolgerà al Foro Italico il 30 giugno.



Auspico che venga allestita una zona riservata ai soggetti con disabilità che sia consona e che possa garantire una visibilità ottimale, in tal senso mi sono già attivata chiedendo agli uffici preposti di vigilare.



Non ha alcun senso parlare di integrazione e abbattimento delle barriere architettoniche se poi non ci facciamo garanti, anche in queste circostanze, delle esigenze e delle necessità dei cittadini con disabilità, permettendo loro di godere appieno dello spettacolo che ci sarà.



Sono certa che l’evento in programma sarà una tappa importante verso un salto di qualità nella programmazione e nella gestione di questi grandi eventi in città, rendendoli aperti e pienamente fruibili a tutti e su questo non mancherà il mio impegno».



Lo dichiara la consigliera comunale della Democrazia Cristiana, Viviana Raja.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Comune di Palermo

