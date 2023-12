Condono edilizio

Condono edilizio, a Palermo l'incontro tra i componenti della VII Commissione consiliare e l'assessore Alongi

''Al centro dell'incontro, l'ipotesi di regolamento per la semplificazione e snellimento delle 47.652 mila pratiche di condono edilizio che giacciono presso gli archivi comunali in attesa di procedimenti da definire'', fa sapere il presidente della Commissione, Pasquale Terrani.

Si è svolto, nei giorni scorsi, un incontro tra la VII Commissione consiliare e l'assessore Piero Alongi che, tra le altre, ha la delega relativa al Condono e Abusivismo Edilizio.

«Al centro dell’incontro – fa sapere il presidente della Commissione, Pasquale Terrani - l’ipotesi di regolamento per la semplificazione e snellimento delle 47.652 mila pratiche di condono edilizio che giacciono presso gli archivi comunali in attesa di procedimenti da definire.



Unitamente ai consiglieri Fabio Giambrone, Fabrizio Ferrandelli e Giuseppe Mancuso - continua Terrani – abbiamo evidenziato la necessità di una svolta sia in termini procedurali che organizzativi, per consentire lo snellimento della lavorazione delle pratiche. Un aspetto, questo, condiviso dall'assessore Alongi, il quale ha ribadito di voler investire la Regione Siciliana per una problematica che interessa quasi tutti i Comuni della Sicilia ed in particolare le grandi città, tra cui Palermo.



Ho ribadito – conclude il presidente della VII Commissione - che è opportuno mettere in atto processi di digitalizzazione degli archivi, al fine velocizzare la macchina burocratica per dare risposte celeri ai cittadini».

Fonte: Comune di Palermo

