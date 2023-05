riforme

Confindustria al Governo: ''Mancano riforme auspicate da 35 anni su fisco, lavoro e giustizia''

Secondo il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, servono le ''riforme che il Paese attende da 35 anni. Oggi le risorse per farlo ci sono, non ci sono più scuse''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/05/2023 - 00:06:40 Letto 695 volte

Secondo il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, servono le "riforme che il Paese attende da 35 anni. Oggi le risorse per farlo ci sono, non ci sono più scuse".

"Non si stanno affrontando - ha aggiunto - quelle riforme che tutti noi auspicavamo che venissero affrontate senza indugio. Parlo della riforma della giustizia. Poi abbiamo la delega fiscale, che è un primo passo, ma non è quella riforma fiscale organica che speravamo. Una riforma del lavoro a 360 gradi concentrata sulle politiche attive, di cui non vediamo ancora traccia anche nell'ultimo decreto lavoro".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Wikipedia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!