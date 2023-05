Consiglio comunale

Consiglio comunale nelle fasce serali, la protesta dell'opposizione a Palermo: devono svolgersi in orari consoni''

''I lavori del Consiglio devoano svolgersi in contemporanea agli orari di apertura degli uffici comunali, così da poterli consultare in tempo reale'', dichiarano i gruppi Azione, Pd, Progetto Palermo, M5S, Oso, Gruppo misto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/05/2023 - 11:51:36 Letto 780 volte

«Stamane abbiamo formalizzato con lettera al presidente del Consiglio comunale la nostra contrarietà alla convocazione dei lavori di Consiglio comunale nelle fasce serali. Riteniamo che i lavori del Consiglio debbano svolgersi in contemporanea agli orari di apertura degli uffici comunali, così da poterli consultare in tempo reale, qualora necessario e per evitare l’aggravio di costi per il personale e oneri accessori alla gestione, così come prescritto anche in sede di piano di riequilibrio. Riteniamo di non dover partecipare alle sedute di Consiglio come forma di protesta, fino a quando lo stesso non verrà riconvocato in orari consoni». I gruppi Azione, Pd, Progetto Palermo, M5S, Oso, Gruppo misto.

Fonte: Comune di Palermo

