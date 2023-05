M5S

Conte a Licata: ''Non semu tutti i stissi. Vogliamo cambiare questo territorio. Diamo voce a chi non ne ha''

''Ovunque noi siamo presenti garantiamo serietÓ, legalitÓ e contrasto alle mafie, senza gettare fumo negli occhi annunciando progetti astratti'', ha detto Giuseppe Conte, intervenendo a un'iniziativa elettorale a Licata.

"'Non semu tutti i stissi' ('Non siamo tutti gli stessi', ndr). Bellissimo vedere giovani in piazza, con questa partecipazione. Vogliamo cambiare questo territorio. Diamo voce a chi non ne ha, noi non abbiamo comitati d'affari da difendere, ma siamo dalla parte dei cittadini. In particolar modo in Sicilia il movimento 5 stelle ha dato vita a progetti concreti per risolvere i problemi delle comunità di riferimento. Ovunque noi siamo presenti garantiamo serietà, legalità e contrasto alle mafie, senza gettare fumo negli occhi annunciando progetti astratti". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo a un'iniziativa elettorale a Licata, nell'Agrigento, per le Comunali del 28 e 29 maggio prossimi in Sicilia.

