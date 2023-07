contratti di locazione

Contratti di locazione assistiti, difficoltà nel comunicare con il Comune. Il Sunia chiede un incontro all'ufficio Tributi: ''Non è in linea con la normativa''

Il Sunia ha chiesto un incontro per chiarire alcuni aspetti legati alla comunicazione al Comune della stipula dei contratti di locazione a canone concordato da parte degli inquilini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/07/2023 - 12:14:05 Letto 731 volte

Il Sunia ha chiesto un incontro con la dirigente dell’ufficio Imu Maria Mandalà per chiarire alcuni aspetti legati alla comunicazione al Comune della stipula dei contratti di locazione a canone concordato da parte degli inquilini.

“Capita spesso agli inquilini che si rivolgono al Sunia per avere assistenza nella preparazione, redazione e registrazione dei contratti di locazione a canone concordato, di trovare difficoltà nella rituale comunicazione della avvenuta stipula del contratto agli uffici del Comune – dichiara il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish – I funzionari comunali, a chi è in possesso di contratti ‘assistiti’, che riportano loghi e timbri del sindacato, chiedono una ulteriore certificazione per ottenere i benefici previsti dalla normativa”.

“Tutto questo, oltre a produrre disagi, rallentamenti e sovraccarico di lavoro superfluo, riteniamo – aggiunge Darwish - non sia in linea con la normativa in vigore, riportata anche nella modulistica predisposta dagli uffici. Per questo chiediamo alla dirigente dell’ufficio Tributi, e all’assessore e vicesindaco Carolina Varchi, di intervenire per agevolare i cittadini nella fruizione di diritti sanciti dalla normativa”.

Fonte: Comune di Palermo

Fonte Immagine: Freepik

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!