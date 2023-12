denunciare il pizzo

Contributi a chi denuncia il pizzo, Chinnici e Canto: ''Strumento importante e innovativo per tutta Palermo''

''Gli imprenditori devono sapere di non essere soli nella lotta alla criminalità organizzata'', dichiarano i consiglieri comunali di ''Lavoriamo per Palermo'' Dario Chinnici e Leonardo Canto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2023 - 17:25:14 Letto 689 volte

“I commercianti vittima dell’usura hanno bisogno, da parte delle istituzioni, di un sostegno concreto e tangibile: l’avviso emanato dal Comune di Palermo, che stanzia un contributo a chi denuncia il pizzo, è uno strumento importante e innovativo per tutta la città”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di “Lavoriamo per Palermo” Dario Chinnici e Leonardo Canto, che aggiungono: “Gli imprenditori devono sapere di non essere soli nella lotta alla criminalità organizzata e il Consiglio comunale è pronto a incrementare i fondi nel 2024 per venire incontro a tutte le richieste”.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!