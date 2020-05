scandalo sanità

Corruzione in sanità: dalle intercettazioni Miccichè sponsor di Fabio Damiani

''Chi c'è dietro questa operazione lo sappiamo solo noi e Gianfranco. Il pupo è Turano…eee…. u puparo è Miccichè'', dice l'imprenditore Manganaro in una intercettazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/05/2020 - 14:21:06 Letto 477 volte

Fabio Damiani, direttore dell’Asp 9, arrestato nell’operazione anticorruzione “Sorella sanità” su appalti nella sanità, nel 2018 era ossessionato dalle nomine nell’ambito della sanità siciliana, e cercava sponde politiche per ottenere l’incarico.

Nelle intercettazioni tra Fabio Damiani e l’imprenditore Salvatore Manganaro, emerge che il suo sponsor per la nomina a manager dell’Asp era Gianfranco Miccichè, presidente dell’Ars.

“Chi c’è dietro questa operazione lo sappiamo solo noi e Gianfranco. Il pupo è Turano…eee…. u puparo è Miccichè”, dice Manganaro, “a me a prescindere del resto se l’operazione mi deve riuscire è quella lì ok? – continua l’imprenditore – ma siccome siamo in tre a saperlo tu si u quarto che a Trapani dietro Turano e Lumia ce l’ha messo Miccichè con un teatrino palermitano”.

Fabio Damiani in un’altra intercettazione dice: “Però in città è risaputo che quello che deciderà e che… sarà Gianfranco (Miccichè ndr) assolut. Gianfranco. Il problema è che non c’è stato l’incontro con lui. Basterebbe avere l’incontro con lui e poi non sarebbe necessario incontrare nessun’altro”. I finanzieri hanno ricostruito tramite una serie di intercettazioni in un ufficio in via Principe di Villafranca un incontro tra Ivan Turola, Fabio Damiani e Guglielmo Miccichè, fratello del presidente dell’Ars avvenuto nel bar Spinnato in via Principe di Belmonte.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!