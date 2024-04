costone roccioso pericolante

Costone roccioso pericolante a Palermo, sopralluogo della Terza commissione consiliare in via Ruffo di Calabria

Sopralluogo della Commissione Società Partecipate, unitamente ai tecnici della Protezione civile regionale e del settore manutenzione del Comune, in via Ruffo di Calabria per valutare la situazione ed il progetto di messa in sicurezza di un costone roccioso pericolante che sovrasta la strada di collegamento Tra San Martino delle Scale e Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/04/2024 - 14:29:39 Letto 721 volte

“Stamattina, insieme con i tecnici della Protezione civile regionale e del settore manutenzione del Comune, abbiamo effettuato un sopralluogo in via Ruffo di Calabria, nel tratto caratterizzato dalla presenza di un costone roccioso pericolante che da anni rischia di precipitare sulla strada che collega la frazione di San Martino delle Scale con Palermo”. Lo affermano il presidente della Terza commissione consiliare, Sabrina Figuccia, e i consiglieri componenti Massimiliano Giaconia, Concetta Amella, Antonino Abbate e Caterina Meli.



“Nel corso del sopralluogo, i tecnici comunali hanno assicurato che il progetto per la messa in sicurezza del costone è pronto, che il rup (il responsabile del procedimento) è già stato nominato e che, soprattutto, nelle prossime settimane partiranno i lavori per il consolidamento. Una decisione che farà contenti i tanti palermitani che quotidianamente percorrono questa strada.

Chiaramente, come Terza Commissione, vigileremo con attenzione affinché i lavori vengano effettivamente svolti e che finalmente venga così eliminato questo pericolo che incombe sugli automobilisti che vanno e vengono da San Martino delle Scale”.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!