Covid-19, al generale Figliuolo mandato per acquistare 50mila cicli antivirali Molnupiravir e Paxlovid

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/11/2021 - 16:56:24 Letto 441 volte

La Struttura Commissariale Covid-19, diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo, ha avuto mandato dal ministero della Salute, di acquisire un quantitativo pari 50.000 cicli trattamento di farmaci antivirali orali per Covid-19 per ciascuna tipologia di Molnupiravir e Paxlovid.

Per questi farmaci, informa la struttura, si avvieranno le procedure per la stipula dei contratti e/o acquisto al fine di consentirne l'effettiva disponibilità non appena le aziende saranno in grado di fornirli.

Fonte: Ansa

