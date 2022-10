Coronavirus

Covid-19, frenano i contagi ma crescono ancora i decessi

Il segno ''meno'' interrompe una crescita dei contagi che andava avanti da un mese.

Frenata dei nuovi casi Covid in Italia, mentre prosegue, rallentando, la crescita dei decessi. Come emerge dai bollettini quotidiani del ministero della Salute, la scorsa settimana 10-16 ottobre 2022 i nuovi contagi sono stati 284.270, -0,29% (841 casi in meno) sulla settimana precedente 3-9 ottobre (285.111).

Il segno "meno" interrompe una crescita dei contagi che andava avanti da un mese: 12-18 settembre +2,72% (113.008 casi), 19-25 settembre +26,11% (142.518), 26 settembre-2 ottobre +58,51% (225.904), 3-9 ottobre +26,21% (285.111).

Le vittime invece crescono ancora: sono state 469 la scorsa settimana, +27,10% sulle 369 del 3-9 ottobre. Cento i morti in più, anche se la curva in salita rallenta leggermente, dopo il +36,67% che si era riscontrato sette giorni fa.

