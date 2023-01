Coronavirus

Covid-19, Gimbe: aumentano di nuovo i contagi e i decessi. Preoccupa la circolazione in Cina della variante Kraken

Preoccupano le varianti dalla Cina e dagli Usa, ma per ora nessuna evidenza.

La curva dei casi di Covid in Italia risale, con un aumento dell'11,4% nella settimana dal 30 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 rispetto a quella precedente secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe.

Nello stesso periodo i decessi segnano un ulteriore aumento del 9,8%: ormai da quattro settimane sono più di 100 al giorno i morti. Dal 30 dicembre al 5 gennaio i nuovi casi sono aumentati da 122.099 a 135.977 e i decessi da 706 a 775 (52 dei quali riferiti a periodi precedenti), con una media di 111 al giorno rispetto ai 101 della settimana precedente.

"Riguardo la possibilità che l'elevata circolazione del virus in Cina possa generare varianti di preoccupazione in grado di determinare una nuova ondata in altri Paesi, al momento non ci sono evidenze in merito", spiega il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, nel monitoraggio della settimana 30 dicembre 2022-5 gennaio 2023. "L'European Centre for Disease Prevention and Control - ricorda - il 5 gennaio ha rilasciato un aggiornamento sulla variante XBB.1.5 'ribattezzata' Kraken che non proviene affatto dalla Cina, ma dagli Stati Uniti ed è stata già definita dall'Oms come 'la sotto-variante di Omicron più trasmissibile finora individuata'. L'Ecdc stima che abbia un grande vantaggio di crescita rispetto ai lignaggi circolanti in precedenza in Nord America (139%) ed Europa (137%), ma si tratta di stime associate a notevole incertezza e non esistono evidenze che possa determinare una malattia più grave. Secondo l'Ecdc potrebbe determinare un aumento dei casi di Covid anche in Europa, ma non entro il prossimo mese perché la circolazione della variante è ancora limitata".

