Covid-19, obbligo tamponi per chi arriva da Cina prorogato fino al 28 febbraio

Nel provvedimento, in vigore da domani fino al 28 febbraio, è ''fortemente raccomandato l'uso delle mascherine Ffp2 durante il volo e in aeroporto''.

Prorogato fino a fine febbraio l'obbligo di tampone, da presentare all'imbarco, per i passeggeri in arrivo in Italia dalla Cina. Negli aeroporti italiani i controlli potranno essere fatti a campione per garantire la sorveglianza genomica delle varianti. Lo prevede l'ordinanza firmata dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, secondo l'Adnkronos Salute. Nel provvedimento, in vigore da domani fino al 28 febbraio, è "fortemente raccomandato" l'uso delle mascherine Ffp2 durante il volo e in aeroporto.

Fonte: Adnkronos

