Coronavirus

Covid-19, report Fiaso: calano i ricoveri e le terapie intensive per la quarta settimana consecutiva

Dal monitoraggio del 10 gennaio della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, i ricoveri risultano in calo del 9% rispetto a 7 giorni fa mentre le terapie intensive diminuiscono del 6,3%.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/01/2023 - 14:28:40 Letto 725 volte

Quarta settimana con il segno meno per la curva dei ricoveri Covid. Dal monitoraggio del 10 gennaio della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere, i ricoveri risultano in calo del 9% rispetto a 7 giorni fa mentre le terapie intensive diminuiscono del 6,3%. Il 67% dei pazienti è ricoverato con conseguenze gravi dell'infezione da SarsCov2 e si tratta per il 30% di soggetti non vaccinati.

"Guardiamo con cauto ottimismo a questi dati. Le prossime due settimane - afferma il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore - saranno determinanti per capire le ricadute sugli ospedali dell'aumento dei casi".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!