Coronavirus

Covid-19, report Iss: calano incidenza e ricoveri, sale solo l'indice Rt

Discesa del tasso di occupazione dei malati Covid nelle terapie intensive (3,1% contro il 3,2%) e nelle aree mediche (10,1% dopo il 12,1%). Nessuna Regione a rischio alto, 7 a rischio moderato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/01/2023 - 10:18:00 Letto 741 volte

Sul fronte Covid, in calo l'incidenza settimanale a livello nazionale mentre sale l'Rt. Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute: l'incidenza è 143 ogni 100.000 abitanti (06/01/2022 -12/01/2023) rispetto a 231 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Nel periodo 21 dicembre 2022-03 gennaio 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è invece stato pari a 0,91 (range 0,77-1,11), in aumento rispetto alla settimana precedente ma ancora sotto la soglia epidemica. L'Rt la scorsa settimana era a 0,83.

In calo il tasso di occupazione dei malati Covid in ospedale: il dato è in discesa sia in terapia intensiva, con il 3,1% rispetto al 3,2% della settimana precedente, sia in area medica, con il 10,1% rispetto al 12,2% di sette giorni prima.

Nessuna Regione o provincia autonoma viene classificata a rischio alto sulla scia dell'evoluzione dei casi Covid. Sette sono invece a rischio moderato: si tratta di Basilicata, Emilia Romagna, Provincia di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria. Quattordici sono invece quelle a basso rischio.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!