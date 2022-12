Coronavirus

Covid-19, Speranza: ''La strategia del Governo Meloni è fallita''

Per Roberto Speranza la strategia del nuovo governo sul Covid è fallita.

"La strategia della Meloni - ha detto infatti l'ex ministro della Salute - di far finta che il Covid non esiste più e che tutto sommato dei vaccini si può fare a meno mi pare fallita. Come sempre la realtà è più forte della comunicazione".

