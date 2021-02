Crisi di Governo

Crisi di Governo, Fico al Quirinale da Mattarella

Il presidente della Camera Roberto Fico è arrivato al Quirinale per riferire al capo dello Stato Sergio Mattarella.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/02/2021 - 20:53:11 Letto 360 volte

Il presidente della Camera Roberto Fico è arrivato al Quirinale per riferire al capo dello Stato che gli ha affidato quattro giorni fa l'incarico esplorativo per verificare una maggioranza nell'ambito delle forze attualmente al governo. Giornata di altissima tensione sulla crisi di governo dopo le mancate intese su nomi e contenuti ai tavoli del programma e per la squadra di governo.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!