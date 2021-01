crisi di Governo

Crisi di Governo, Renzi: ''Il Recovery non va, temono una maggioranza raccogliticcia''

''Cresce la preoccupazione per una maggioranza raccogliticcia e senza respiro'', scrive Matteo Renzi.

Pubblicata il: 18/01/2021

"Piano piano, trasmissione dopo trasmissione, giorno dopo giorno, la verità inizia a venire fuori. Si capisce che il Recovery Plan ancora non va. Cresce la preoccupazione per una maggioranza raccogliticcia e senza respiro". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Verrà il momento della verità, come è già avvenuto su tante altre questioni dal rapporto con le Regioni a Industria 4.0, dal JobsAct ai diritti civili. Verrà quel momento e sarà bellissimo". E "verrà anche il momento - continua il leader Iv - in cui qualcuno tornerà a riflettere sul riformismo in questo Paese. Il posizionamento del PD di questi giorni – molto, molto, molto vicino ai Cinque Stelle - è un fatto nuovo davvero rilevante per il futuro della politica italiana".

Renzi dice poi "grazie a chi in Italia Viva sta resistendo a ogni forma di pressione. E dico grazie a chi ci sta aiutando con l’iscrizione, con il sostegno economico, con la presenza sul territorio e nei social. Siamo una comunità di persone coraggiose e libere: sono fiero di farne parte".

Fonte: Adnkronos

